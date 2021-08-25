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Найденный на пляже барельеф Гагарина установят в Невельске

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В центре Невельска установят брошенный на пляже и восстановленный барельеф Юрия Гагарина. Об этом в своем Instagram рассказал мэр Невельского района Александр Шабельников.

По его словам, в данный момент барельеф с изображением Героя России находится на реставрации. Его очистили от поверхностных загрязнений. Специалисты рассказывают, что во время реставрации возникают сложности в работе с материалом, поскольку в некоторых местах он «пустой», и приходится искать тот или иной фрагмент, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко поручил отреставрировать барельеф к 1 сентября. Стела находилась недалеко от въезда в город. Ее привезли из бывшего пионерского лагеря, владельца найти не удалось. Стела пострадала во время землетрясения 2007 года. Барельеф обнаружили на берегу моря.

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