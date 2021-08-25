Эксперт оценил единовременные выплаты пенсионерам в 10 тыс. рублей

Выплаты в 10 тыс. рублей, положенные российским пенсионерам, — это благо и компенсация инфляционных процессов, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией. Такое мнение в среду, 25 августа, в беседе с «Известиями» выразил генеральный директор аптечных сетей «Неофарм» и «Столички», член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

«Любая адресная помощь от государства нашим пенсионерам — это благо. Эти 10 тыс. рублей — компенсация тех инфляционных процессов, которые происходят в связи с ковидом у нас в стране и во всем мире. Пенсионеры смогут приобрести необходимые вещи, покупку которых долго откладывали», — отметил он.

Нифантьев напомнил, что 24 августа была принята народная программа «Единой России», важный пункт которой — всеобщее лекарственное страхование, то есть обеспечение всех граждан России лекарственными препаратами из списка жизненно необходимых, что сегодня крайне необходимо. Начинать реализацию подобных инициатив надо с самой незащищенной категории населения — пенсионеров, добавил Нифантьев, подчеркнув, что это станет первым шагом к всеобщему лекарственному страхованию.

«Ковид показал, что государство готово брать на себя и бремя расходов, и ответственность за лекарственное обеспечение. Мы видели то мудрое решение государства, когда при подтвержденном диагнозе COVID-19 врачи бесплатно давали набор лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях, что позволило сохранить десятки тысяч жизней. И мы должны понимать, что лекарственное обеспечение должно быть доступным для каждого гражданина независимо от величины кошелька», — сказал глава «Неорфарма» и «Столички».

Он также выразил мнение, что в России необходима программа, по который лекарственные препараты для пенсионеров из списка жизненно необходимых будут финансироваться за счет бюджета РФ. Такая программа могла бы помочь пенсионерам страны и катализатором для развития отечественной фармацевтической промышленности.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих.

24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Выступая на втором этапе съезда партии «Единая Россия», Путин назвал заботу о людях пожилого возраста одним из главных приоритетов властей страны. Глава государства также подчеркнул, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все российские пенсионеры, как работающие, так и нет.