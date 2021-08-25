Песков указал на несогласие Москвы с позицией Анкары по Крыму

Отношения России и Турции носят партнерский характер, однако между странами есть расхождения, в частности, по позиции Анкары, касающейся Крыма. Об этом 25 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают заявление Турции, что «Крымская платформа» якобы поможет Киеву вернуть российский полуостров.

Тема Крыма, по его словам, относится к области существенных разногласий. «Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной», — подчеркнул представитель Кремля.

Российская Федерация будет и дальше терпеливо разъяснять турецким партнерам реальную ситуацию с этим регионом РФ, добавил Песков.

Как добавил Песков, саммит «Крымская платформа», прошедший в Киеве, не имеет «осязаемого продолжения» и носит декларативный характер. Москва готова поддерживать диалог и разъяснять заблуждения, которым предаются многие страны, заключил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским ранее отмечал, что Анкара «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу».

Форум «Крымская платформа» состоялся в Киеве по инициативе украинской стороны 23 августа. Мероприятие посвятили продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие в нем принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В тот же день вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что позиция Турции по поддержке саммита «Крымская платформа» является неблагородной.

24 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

В апреле Песков отметил, что у Турции неправильная позиция по Крыму. Он выразил надежду, что Москва однажды сможет переубедить Анкару и направить турецкую сторону на верную позицию по крымскому вопросу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.