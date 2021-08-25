UTair перебазировала разграбленный Ми-8 из аэропорта Кабула

Авиакомпания UTair перебазировала вертолет Ми-8МТ из аэропорта афганского Кабула в безопасное место. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что 17 августа неизвестные проникли на борт воздушного суда и вскрыли контейнер, в котором находилось бортовое аварийно-спасательное оборудование, в том числе инструменты и неприкосновенный запас продуктов.

Также в результате произошедшего была повреждена обшивка вертолета, уточнили в UTair.

«Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. 22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию», — цитирует ТАСС сообщение авиакомпании.

18 августа сообщалось, что самолет Boeing 767 авиакомпании UTair приземлился в Кабуле. Он вылетел в афганскую столицу из московского аэропорта Внуково. Позже в этот же день в российском посольстве в Кабуле уточнили, что борт не предназначен для вывоза российских граждан из страны. Он был зафрахтован миссией ООН по содействию Афганистану, сообщал РЕН ТВ.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту Кабула возникли суматоха, давка, раздается стрельба. По данным на 24 августа, погибло более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. В этот же день официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в этот же день объявил о планах запретить эвакуацию из Кабула, покинуть страну можно будет не позднее 31 августа.