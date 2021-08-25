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Лавров допустил признание сертификатов вакцинации между РФ и Австрией

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Взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и Австрией возможно еще до официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по российскому препарату «Спутник V». Такое мнение высказал 25 августа министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

В среду Лавров находится с рабочим визитом в Вене.

«Конечно, это возможно. Любая из стран Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам», — сказал глава ведомства

По словам министра, Россия надеется на восстановление туристических потоков с Австрией.

«Мы подчеркнули важность восстановления туристических обменов. Этому способствовало бы скорейшее решение вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации», — добавил Лавров.

В настоящий момент въезд из РФ на территорию Австрию разрешен прошедшим вакцинацию без необходимости соблюдать карантин. Однако речь идет о прививке одной из одобренных в ЕС или ВОЗ вакцин, к которым пока не относятся российские препараты.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о планах страны производить внутри страны российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» c 2022 года. Он высоко оценил эффективность «Спутника V» в борьбе с пандемией COVID-19.

В феврале 2021 года Венгрия, не дожидаясь одобрения EMA, зарегистрировала «Спутник V», после чего началось его применение для вакцинации населения. Так же поступили и власти Сан-Марино.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

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