Дело против ловца краснокнижных кречетов на Камчатке передали в суд

На Камчатке в суд Петропавловска-Камчатского передали материалы уголовного дела в отношении ловца краснокнижных кречетов. 30-летний житель Петропавловска-Камчатского обвиняется по статье «Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу России, совершенная группой лиц».

Следствие установило, что обвиняемый в составе группы добыл в Усть-Большерецком районе двух особей соколов-кречетов. Несколько дней птиц держали в условиях неволи в Кавалерском, а потом перевезли в Петропавловск-Камчатский и поместили в подвалы жилых домов.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. После осмотра птиц отпустили в естественную среду обитания, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось об уголовном деле в отношении троих мужчин, обвиняемых в незаконной добыче семи особей кречетов. Ущерб от их действий оценили в 8 млн рублей.