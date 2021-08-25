Четыре российских самолета эвакуировали граждан из Кабула в РФ

Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины вылетели из Кабула. Об этом 25 августа сообщили в военном ведомстве.

«В настоящее время (самолеты) совершают перелет в Российскую Федерацию»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту каждого самолета находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков для оказания медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам.

Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана начался ранее в этот день. Граждане РФ были размещены в автобусах возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блок-постах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как сообщал корреспондент «Известий» с места событий, для эвакуации российских граждан из Кабула три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке пассажиров значились 511 человек.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.