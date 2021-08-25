Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины во Владивостоке

Суд избрал в среду, 25 августа, меру пресечения подозреваемому в изнасиловании и убийстве женщины во Владивостоке, мужчину арестовали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СК России по Приморскому краю.

По версии следствия, 22 августа злоумышленник употреблял спиртные напитки со своими приятелями, позднее они решили переночевать в кооперативном гараже, где 29-летний подозреваемый ремонтировал машины. Один из друзей мужчины уснул, тогда как тот решил взять его автомобиль и прокатиться на нем. Однако по пути он встретил 37-летнюю женщину, закрывавшую ворота своего гаража.

Дождавшись, когда потерпевшая зайдет в помещение, подозреваемый напал на нее с ножом и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем задушил. После этого мужчина взял автомобиль убитой и отправился кататься по городу.

«Затем обвиняемый встретился с другом и его сожительницей, после чего они втроем распили спиртные напитки и направились в район бухты Патрокл. По пути следования в районе улицы Луговой города Владивостока обвиняемого задержали сотрудники дорожно-постовой службы», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно РЕН ТВ, тело женщины обнаружил в понедельник утром ее муж. Ему позвонили с работы и сообщили, что жена не появилась. Он спустился в гараж и увидел труп супруги.

Суд заключил мужчину под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сопряженного с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Ранее, 14 августа, стало известно, что в столичном районе Свиблово была задушена девушка, которая вышла на пробежку в парк недалеко от Лазоревого проезда. По предварительным данным, злоумышленник сначала повалил ее на землю и оттащил в кусты, где и задушил лосинами. Сообщалось, что на крик девушки подбежали охранники. К тому моменту убийца уже скрылся. Жертва была найдена обнаженной. Как уточняет РЕН ТВ, подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана Сирожиддин Акрамов, работавший на одной из столичных строек.