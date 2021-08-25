Последний пожар потушили в якутском нацпарке «Ленские Столбы»

В национальном парке «Ленские Столбы» в Якутии ликвидировали последний лесной пожар. Об этом в среду, 25 августа, «Известиям» сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Первый пожар на территории «Ленских Столбов» был зарегистрирован 9 июня, на протяжении всего лета у нас было зафиксировано 11 природных пожаров. Последний мы ликвидировали позавчера. Он был особенно сложным. Его зарегистрировали 27 июня, и до понедельника он был активен. В тушении пожара здорово помогли естественные осадки, которые выпали в центральной Якутии. Пришедший фронт полностью накрыл республику», — приводит пресс-служба слова директора «Ленских Столбов» Аркадия Семенова.

Площадь пожаров составляет около 23–24 тыс. га, это примерно 2% от всей территории парка.

По словам Семенова, труднодоступность и удаленность территории, а также толстая подстилка листвы предыдущих годов стали основной сложностью при тушении пожаров в парке. Непроходимыми местами для техники стали также многочисленные речки. Однако основной трудностью стало недостаточное количество вертолетов и иной воздушной техникой в самом начале.

Директор парка выразил мнение, что уже сейчас нужно начать разработку комплекса мероприятий и превентивных мер для предупреждения лесных пожаров, возникающих во время таких опасных засушливых периодов, как в этом году.

«Будет достаточно долгий период в течение нашей долгой зимы, нужно со всеми экспертами, учредителями, в том числе с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхозом, научным сообществом обсудить эти вопросы. В республике сложилась хорошая практика отработки мероприятий по предупреждению весеннего наводнения. Поэтому нам необходимо разработать комплекс подобных мероприятий, который бы способствовал предупреждению последствий пожароопасных засушливых периодов. Например, заранее, еще весной, можно вызывать искусственные дожди», — сказал он.

В ближайшее время нацпарк «Ленские Столбы» полностью откроется для посещения туристами.

24 августа в МЧС заявили об уничтожении почти трети Мордовского заповедника из-за пожара. Площадь, пройденная огнем, составила почти 10 тыс. га, притом что общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа. Из-за погодных условий огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области.