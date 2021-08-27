Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России

«Динамо» — «Локомотив», «Краснодар» — «Рубин»

В субботу российская премьер-лига уйдет на первый в сезоне перерыв, связанный с играми сборных. В пятницу стартовый отрезок турнира закроется четырьмя матчами шестого тура. Два из них стоят особняком. В первую очередь, речь о московском дерби «Динамо» и «Локомотива», идущих вверху таблицы. Их матч начнется в 19:00 мск. А в 20:30 мск неудачно стартовавший в сезоне «Краснодар» попытается приблизиться к лидерам, обыграв на своем поле казанский «Рубин», также претендующий на медали РПЛ.

27 августа: 19:00, стадион «ВТБ Арена» (Москва); 20:30, стадион «Краснодар». Прямые трансляции «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

ХVI Летние Паралимпийские игры

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Вслед за Олимпиадой в Токио стартовали и Паралимпийские игры. Они тоже перенеслись на год из-за пандемии и проходят без зрителей. Тем не менее, лучшие спортсмены мира с физическими особенностями получили возможность выявить сильнейших. В столице Японии сборную России представляют 242 атлета из 50 регионов страны. В ближайшие три дня будут разыграны комплекты медалей в лёгкой атлетике, фехтовании, плавании, дзюдо, конном спорте, стрельбе из лука и многих других дисциплинах.

27 августа, 03:30 — 11:30. 28 августа, 00:30 — 11:30. 29 августа, 12:00. Токио (Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена»

Пляжный футбол. Чемпионат мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Решающие матчи

Впервые в истории проходящий на территории России чемпионат мира по пляжному футболу близок к завершению — настает пора решающих матчей. В предстоящие выходные четыре лучшие сборные определят призёров турнира. Сборная России, впервые выступающая в качестве хозяина турнира, попытается завоевать третье в своей истории золото первенства планеты. Предыдущие были выиграны в 2011 и 2013 годах. В субботу российская команда сыграет в полуфинале со Швейцарией. А победитель этой пары встретится в воскресенье в финале с тем, кто возьмёт верх во втором полуфинале, где Япония поборется с Сенегалом. Неудачники обеих пар чуть ранее сразятся за бронзовые медали.

28 августа, полуфиналы: 18:00, Россия — Швейцария; 19:30, Япония — Сенегал. 29 августа: 18:00, матч за третье место; 19:30, финал. Стадион «Лужники» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

«Формула-1». Гран-При Бельгии

Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI

После трёхнедельного перерыва участники «Королевских гонок» вновь выходят на трассу. Их ожидает 12-й из 22-х календарных этапов. Сезон-2021 в «Формуле-1» перешел свой экватор и теперь прибывает в Бельгию. Там российский пилот Никита Мазепин в очередной раз попытается набрать свои первые очки в главной гоночной серии. Пока он располагается на последнем месте в общем зачёте и стоит перед необходимостью в свой дебютный сезон доказать, что не зря попал в число участников «Королевских гонок».

27 августа: 12:30, свободная практика 1; 16:00, свободная практика 2. 28 августа: 13:00, свободная практика 3; 16:00, квалификация. 29 августа, 16:00, гонка. Автодром «Спа-Франкоршам» (Спа, Бельгия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Хоккей. Кубок мэра Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сезон в КХЛ стартует уже на следующей неделе, и клубы проходят последний этап подготовки к регулярному чемпионату. Для команд из столичного региона традиционным времяпрепровождением в конце августа является предсезонный турнир Кубок мэра Москвы.

В 2021 году его формат изменился, а число участников расширилось. К московским ЦСКА, «Динамо», «Спартаку» и подольскому «Витязю» добавились хабаровский «Амур» и базирующийся в Мытищах китайский «Куньлунь Ред Стар». Теперь будет не круговой турнир из четырёх команд, а групповой этап из двух групп по три команды. Он завершится в пятницу. А в субботу пройдут встречи плей-офф за пятое место между третьими командами групп, за третье место между вторыми и за победу в турнире между первыми. Эти матчи станут последними для участников перед началом розыгрыша КХЛ.

27 августа: 14:00, «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»; 18:00, «Динамо» — «Амур». 28 августа: 10:00, матч за пятое место; 14:00, за третье место; 18:00, финал. Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Гандбол. Женщины. Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Суперлига. ЦСКА — «Астраханочка»

Начинается и клубный гандбольный сезон, который пройдёт на фоне успеха женской сборной России на Олимпиаде в Токио, где она завоевала серебро. Значительная часть игроков национальной команды выступает в московском ЦСКА — действующем чемпионе страны, весной прервавшем четырёхлетнюю гегемонию «Ростов-Дона». Предыдущей командой, отобравшей золото у ростовчанок внутри страны была «Астраханочка», сделавшая это в 2016 году незадолго до победы сборной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И сейчас именно этот клуб приедет в гости к армейскому коллективу, чтобы провести с ним в воскресенье матч первого тура национального первенства.

29 августа, 16:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Страна»