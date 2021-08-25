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Вулкан Шивелуч выбросил столб пара и газа на 3,5 км

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Из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке 25 августа зарегистрировали парогазовый выброс. Он содержал небольшое количество пепла. Высота выброса составила порядка 3,5 км.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние 100 км. На его пути населенных пунктов нет, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

Парогазовый выброс из вулкана Шивелуч регистрировался 26 июля. Его высота не превышала 3,5 км. Шлейф распространился на восток на 42 км в сторону Озерного залива.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он находится на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 60–70 тыс. лет.

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