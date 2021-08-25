Жителя Владивостока оштрафовали за фото Геббельса на акции «Бессмертный полк»

Жителя Владивостока, который направил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», оштрафовали на 50 тыс. рублей. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Так, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично»).

Установлено, что в мае прошлого года житель Владивостока оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» на размещение фото рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, которые противостояли немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

Таким образом, он проявил пренебрежительное отношение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества, подчеркнули в прокуратуре.

В апреле 2021 года в Иркутске задержали двух человек, которые также в прошлом году разместили фото изменника Родины генерала Андрея Власова на акции «Бессмертный полк». Они пояснили, что хотели пошутить. Также в апреле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма жителем Кубани. По данным следствия, подозреваемый в 2019 году разместил в социальной сети материалы, которые отрицают факт массового уничтожения евреев в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны.

В мае этого же года дело по аналогичной статье возбудили в отношении 19-летнего жителя поселка Роза Челябинской области.

В июне Госдума приняла законопроект, который запрещает гражданам публично демонстрировать изображения лиц нацистских военных преступников. Исключением станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.