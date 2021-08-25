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Жителя Владивостока оштрафовали за фото Геббельса на акции «Бессмертный полк»

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Жителя Владивостока, который направил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте акции «Бессмертный полк онлайн», оштрафовали на 50 тыс. рублей. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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Так, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично»).

Установлено, что в мае прошлого года житель Владивостока оформил заявку на сайте «Бессмертный полк онлайн» на размещение фото рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, которые противостояли немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

Таким образом, он проявил пренебрежительное отношение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества, подчеркнули в прокуратуре.

В апреле 2021 года в Иркутске задержали двух человек, которые также в прошлом году разместили фото изменника Родины генерала Андрея Власова на акции «Бессмертный полк». Они пояснили, что хотели пошутить. Также в апреле Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма жителем Кубани. По данным следствия, подозреваемый в 2019 году разместил в социальной сети материалы, которые отрицают факт массового уничтожения евреев в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны.

В мае этого же года дело по аналогичной статье возбудили в отношении 19-летнего жителя поселка Роза Челябинской области.

В июне Госдума приняла законопроект, который запрещает гражданам публично демонстрировать изображения лиц нацистских военных преступников. Исключением станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.

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