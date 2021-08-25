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Найдена пропавшая год назад с четырьмя внучками в Истре женщина

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Правоохранителями была задержана бабушка четырех детей, которые пропали год назад в Истре. Женщина помещена под подписку о невыезде, сообщил 25 августа телеканал РЕН ТВ.

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Как пенсионерка рассказала журналистам, в настоящий момент детей на попечении у нее нет. Их забрали в отдел опеки и попечительства. Женщина получает выплаты только на двух внучек.

Маленькие сестры, которые после смерти матери находились под опекой бабушки, пропали в Истре год назад. В сентябре 2020 года в полицию с заявлением о пропаже детей обратилась сотрудница органов опеки. По ее словам, она не могла связаться с бабушкой детей для проверки условий проживания несовершеннолетних.

Мама девочек скончалась в январе 2020 года. 8 сентября того же года бабушка уведомила отдел защиты населения, что она и внучки переезжают в Москву. На следующий день к ней с проверкой пришли соцработники, но одну девочку не застали дома. По словам бабушки, ребенок находился у ее знакомой.

При дальнейших проверках дверь в квартиру бабушки не открывали, а на телефонные звонки женщина не отвечала. Старший внук рассказал представителям госорганов, что видел бабушку и сестер 10 сентября.

Как уточняется, в органы опеки после смерти матери девочек предоставили фотографии других детей. Предполагается, что лица, которые предоставили фото, пытались обманным способом получить пособие, полагавшееся осиротевшим сестрам. В итоге мошенники получили 250 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Местонахождение внучек задержанной выясняется.

В июне во Владивостоке органы опеки изъяли из семьи 12-летнего ребенка-инвалида из-за непригодных для жизни бытовых условий. Несовершеннолетний находится в социально-реабилитационном центре в Приморье.

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