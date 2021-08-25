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Российская пловчиха Пикалова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио

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Россиянка Дарья Пикалова выиграла бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио. Об этом в среду, 25 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Спортсменка из команды сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) показала результат 1 мин 05,86 сек. Золото выиграла итальянка Карлотта Джилли, установив новый паралимпийский рекорд для спортсменок в категории S13. Ее соотечественница Алессия Берра завоевала серебро.

Ранее в этот день россиянка Анастасия Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м на Паралимпиаде в Токио. Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

Кроме того, российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 с. Предыдущий мировой рекорд (47,49) принадлежал спортсмену из Италии Ефрему Морелли и был установлен в 2019 году.

Также в среду российская пловчиха Валерия Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на дистанции 100 м баттерфляем. Медали в этой дисциплине разыграют также 25 августа.

Всего в Паралимпиаде примет участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу соревнований.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.

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