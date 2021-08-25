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В Московском драмтеатре им. А.С. Пушкина пройдет премьера спектакля «Костик»

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6, 7 и 8 сентября в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится премьера спектакля «Костик». Признанный режиссер и художник Дмитрий Крымов представит зрителям свое прочтение чеховской «Чайки».

Дмитрий Крымов: «Несмотря на то что пьеса «Чайка» — вторая по частоте исполнения после «Гамлета» и надеяться найти в ней новое, всё равно что надеяться найти грибы на поляне после 10 автобусов воскресных грибников, мы надеемся найти новую форму, без которой, как известно, ничего не нужно. Даже правды. Во всяком случае, в театре. Новую форму для старых и вечных конфликтов. Конфликтов нового, слабого, но упорного, со старым, уверенным и сильным. Когда даже гибель этого нового, так же как и смерть Гамлета, вселяет в нас надежду. Надежду на то, что не все мы Полонии и Шамраевы и в каждом из нас живет частичка Кости Треплева. Потому что азарт борьбы, даже безнадежной, вселяет надежду».

Евгений Писарев: «Пьесы Чехова ставят так часто, что смотреть их бывает уже неинтересно. Но когда дело касается Крымова... Дмитрий Анатольевич так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение. Особая, сложно определяемая словами, атмосфера грустной иронии. В Театре имени Пушкина любой человек найдет «свой спектакль». В каждом сезоне мы стараемся расширять репертуар и привлекать интересных режиссеров. При этом я очень трепетно и бережно отношусь к качеству проектов. Убежден, что «Костик» станет яркой частью нашего репертуара».

В спектакле заняты: Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик/Мария Смольникова, Александр Матросов, Борис Дьяченко, Анастасия Лебедева, Виктор Васильев, Константин Похмелов, Вано Миранян, Мария Андреева-Яворская, Александр Кубанин, Сергей Кудряшов, Владимир Зиберев.

Спектакль создан при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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