МИД РФ назвал форум в Вильнюсе попыткой вмешательства в российские выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила участников Вильнюсского российского форума в попытке вмешательства в выборы в России. Об этом дипломат написала 25 августа в своем Telegram-канале.

«Как бы вы назвали следующее развитие событий? Министерство иностранных дел государства «А» совместно с международным комитетом парламента и финансируемым из бюджета «общественным» фондом собирают закрытую конференцию, чтобы обсудить планы действий в связи с предстоящими выборами в государстве «Б», — задала Захарова вопрос, говоря о форуме в Вильнюсе.

Она также обратила внимание на то, что на форум были приглашены россияне, якобы представляющие оппозицию и подозреваемые в совершении серьезных преступлений в РФ.

Захарова подчеркнула, что форум является попыткой иностранного вмешательства в выборы, в чем страны Запада несколько лет бездоказательно обвиняют Москву.

«Ставшая традиционной для литовской столицы сходка под названием «Вильнюсский российский форум» прошла в этом году так же, как и все прошлые разы, — инфернально, бесплодно и в подтверждение тезиса о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а коллективный Запад — в конкретные российские выборы», — резюмировала она.

Ранее в этот же день посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил, что риски иностранного вмешательства в ход предстоящих выборов в Госдуму велики. По его мнению, западные политики не оставляют попыток навязать России свое видение демократии, в том числе и через поддержку откровенно антигосударственных сил.

В то же время российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу, доводя до сограждан принципиальную позицию, что выборы проводятся абсолютно открыто, прозрачно, в полном соответствии с законом, подчеркнул Аскальдович.

23 июля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что политтехнологи на Западе хотят расшатать ситуацию в России перед выборами, прибегают к самому широкому набору «нечистоплотных инструментов, подложных фактов, выдвигают бездоказательные обвинения». По словам министра, Запад будет пытаться влиять на выборы в России через наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы.

15 июля комиссия Госдумы обнаружила попытки нежелательной организации, финансируемой из бюджета США, повлиять на ход избирательной кампании в России. Данная организация устраивала в Финляндии вебинары и очные семинары для российских граждан, чтобы повлиять на избирательный процесс в РФ.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.