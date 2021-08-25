Прямой эфир
Спорт
Российская пловчиха Пикалова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио
Мир
В ФРГ отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить решение суда
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в Татарстан и Тюменскую область
Наука
Космонавты на МКС выйдут в космос около 10 раз для интеграции двух модулей
Спорт
Пловец Николаев выиграл серебро на Паралимпиаде в Токио
Общество
Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов
Мир
Около тысячи афганцев получили разрешение на выезд в РФ
Мир
Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

Следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени сотрудники Следственного комитета (СК) России нашли и задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве школьницы, чье тело нашли 19 августа. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба СК.

«Лежала в мешке у заправки»: в Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку
Школьница ушла на прогулку в конце июня и пропала

Отмечается, что в данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.

В ведомстве подчеркнули, что у следствия есть достаточные основания полагать, что именно задержанный мужчина причастен к убийству девочки.

Ребенок пропал 30 июня. По факту исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Волонтеры, занимавшиеся поиском ребенка, предположили, что тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021