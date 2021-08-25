Следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

В Тюмени сотрудники Следственного комитета (СК) России нашли и задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве школьницы, чье тело нашли 19 августа. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что в данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия.

В ведомстве подчеркнули, что у следствия есть достаточные основания полагать, что именно задержанный мужчина причастен к убийству девочки.

Ребенок пропал 30 июня. По факту исчезновения девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Волонтеры, занимавшиеся поиском ребенка, предположили, что тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.