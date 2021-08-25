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Власти Нижнего Тагила закупят 16 квартир для переселенцев из ветхого жилья

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Администрация Нижнего Тагила намерена приобрести 16 квартир в новостройках для переселенцев из аварийного жилья. На эти цели власти направили 28 млн рублей.

Общая площадь квартир составит не менее 543,6 кв. м. Помещения могут располагаться на любых этажах, кроме цокольного, подвального, мансардного и технического. Об этом сообщает «ТагилСити.ру».

В квартирах требуется установка приборов учета электричества и водоснабжения. Кроме того, в помещениях должны быть установлены стеклопакеты, ванна, унитаз, а также двери. Еще одним требованием является наличие числовой отделки.

Всего на переселение из аварийного жилья в Нижнем Тагиле до конца года планируют направить порядка 200 млн рублей. Более 190 млн рублей на эти цели городу выделили из областного бюджета. Планируется расселение 134 квартир, жилищные условия улучшат свыше 330 тагильчан.

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