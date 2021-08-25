Кандидата от КПРФ обязали привлечь к ответственности после нападения его собаки на ребенка

Произошедшая в Сергиевом Посаде история с нападением на ребенка собаки, хозяином которой является кандидат в Мособлдуму от КПРФ Денис Ахромкин, получила продолжение. 23 августа в Сети появилась информация о том, что местное управление МВД отказало матери пострадавшего ребенка в возбуждении уголовного дела в отношении политика, однако, как выяснили «Известия», в этом решении уже найдены нарушения.

По информации источника в правоохранительных органах, хотя состава уголовного преступления в произошедшем не усматривается, прокуратура сочла, что Ахромкина должны были привлечь к административной ответственности. В настоящее время территориальное управление МВД получило представление об устранении нарушений. Официально ситуацию ни в прокуратуре, ни в МВД не комментируют.

Инцидент с участием Ахромкина произошел два месяца назад. Активист выгуливал на детской площадке своих собак без намордников. Животные кинулись в сторону ребенка, и тот стал убегать от них, упал и сильно повредил руку.

При этом Ахромкин в ответ на обвинения заявил, что подобного просто не могло случиться, и пригрозил матери мальчика, Людмиле Острик, что обратится в инспекцию по делам несовершеннолетних. Коммунист также высказывал предположение, что женщина сама избила ребенка и сочинила историю про собак, чтобы его опорочить.

Острик обратилась в правоохранительные органы, однако там ей отказали в возбуждении уголовного дела в отношении кандидата в депутаты. В социальных сетях женщина также пожаловалась на то, что Ахромкин после инцидента оскорбил ее мать, которая обратилась к нему с требованием держать собак на поводке.

Денис Ахромкин имеет судимость, после отбытия наказания работал мастером в шиномонтажной мастерской и спасателем. В партию КПРФ он вступил в 2012 году.