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Nord Stream 2 проиграла дело о выводе «Северного потока – 2» из-под норм ЕС

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Компания — оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Об этом 25 августа сообщает Bloomberg.

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Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил ходатайство «Газпрома» об отмене «решения немецкого Федерального сетевого агентства о введении мер ЕС».

Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что примут к сведению решение суда и оценят его.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях. Он подчеркнул, что СП-2 является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

23 августа сообщалось о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным — сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

20 августа президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось проложить 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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