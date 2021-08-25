Nord Stream 2 проиграла дело о выводе «Северного потока – 2» из-под норм ЕС

Компания — оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза. Об этом 25 августа сообщает Bloomberg.

Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил ходатайство «Газпрома» об отмене «решения немецкого Федерального сетевого агентства о введении мер ЕС».

Компания-оператор пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В свою очередь, в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что примут к сведению решение суда и оценят его.

Комментируя решение суда, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях. Он подчеркнул, что СП-2 является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

23 августа сообщалось о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным — сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

20 августа президент РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель СП-2 и рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось проложить 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу. Экспортный газопровод обладает совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.