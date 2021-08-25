В Кремле уточнили детали телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

Россия и Китай максимально задействуют потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для скорейшего установления мира в Афганистане. Об этом в среду, 25 августа, заявили в Кремле по итогам беседы президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе переговоров лидеры двух стран обстоятельно обсудили афганскую проблематику. Так, они выразили готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.

«Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества», — уточняется в сообщении.

Путин и Си Цзиньпин также условились об активизации двусторонних контактов и плотной координации прежде всего по линии внешнеполитических ведомств. По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны они отметили востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

В связи с отмечаемым в текущем году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается. В Кремле отметили заинтересованность сторон в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Телефонный разговор между лидерами состоялся ранее в этот день. Как отмечало Центральное телевидение Китая, стороны договорились усилить координацию по ситуации с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане.

Ранее российский лидер также обсуждал ситуацию в Афганистане с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, иранским лидером Эбрахимом Раиси, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Накануне Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.