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Жару до +37 градусов прогнозируют в Ставропольском крае

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Жителей Ставропольского края предупредили о сильной жаре до конца рабочей недели. Температура воздуха будет подниматься до +37 градусов.

Согласно прогнозам, 25 августа максимальная температура до конца суток составит +34 градуса. При этом местами пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 11 м/с. Осадки прекратятся в ночь на 26 августа, скорость ветра снизится до 10 м/с. Днем 26 августа осадки возобновятся, а температура воздуха вырастет до +36 градусов. Об этом сообщает NewsTracker.

В пятницу, 27 августа, жара усилится до +37 градусов. При этом дожди не ожидаются.

В Волгоградской области в связи с жаркой и засушливой погодой до конца сентября ученые прогнозируют возможный дефицит воды. Это связано с обмелением Цимлянского водохранилища. Сброс воды на гидроузле был увеличен до 280 кубометров в секунду, при этом приток воды в ближайшее время будет составлять 210–250 кубометров в секунду.

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