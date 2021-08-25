В офисе Зеленского назвали глупыми слова о причастности к нападению на Порошенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление бывшего лидера страны Петра Порошенко, который предположил, что к нападению на него с зеленкой причастен действующий глава государства Владимир Зеленский.

По словам Подоляка, заявления Порошенко «нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий».

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», — сказал советник в комментарии изданию Liga.net.

Подоляк также не понимает, для чего бы офису Зеленского устраивать такие провокации против Порошенко.

Инцидент произошел накануне возле станции метро «Крещатик» в центре Киева. Когда Порошенко подходил к зданию правительства, на него выплеснули зеленку. Сделавшего это мужчину задержали. Нападавшим оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

В отношении него возбудили уголовное дело, напоминает «Газета.ру». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

После случившегося Порошенко заявил, что считает действующего главу государства Зеленского причастным к нападению на него. По его словам, украинский лидер «волонтеров, военных и настоящих патриотов боится больше, чем Путина».