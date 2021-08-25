Россиянка Гонтарь завоевала золото в плавании на Паралимпиаде

Российская спортсменка Анастасия Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м на Паралимпиаде в Токио. Об этом в среду, 25 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

На Играх Гонтарь обошла голландку Шанталль Зийдервельд (27,42) и канадку Аурелию Ривар (28,11).

Ранее в этот день российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 50 м брассом. Он показал время 46,49 с. Предыдущий мировой рекорд (47,49) принадлежал спортсмену из Италии Ефрему Морелли и был установлен в 2019 году.

Кроме того, российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине. Его медаль стала первой для сборной ПКР на Играх.

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.