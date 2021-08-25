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Ученые спрогнозировали засуху в Волгоградской области

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Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России предупредили о возможном дефиците водоснабжения в Волгоградской области. Проблема связана с обмелением Цимлянского водохранилища.

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Жаркая и засушливая погода ожидается в регионе до конца сентября. Предполагается, что осадков в регионе выпадет на 80% меньше нормы. Одновременно с этим ученые фиксируют стремительное обмеление водохранилища. На текущий момент водоем наполнен до отметки 33 м по Балтийской системе, что на 3 м ниже нормального подпорного уровня. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.

С августа на Цимлянском гидроузле сброс воды увеличен до 280 кубометров в секунду, чтобы не допустить пересыхания естественных водоемов в регионе. Приток воды в водохранилище в ближайшее время будет составлять 210-250 кубометров в секунду. Пониженный уровень воды уже отмечается в реке Дон.

Ученые считают, что Волгоградская область столкнется с дефицитом воды в середине октября. Властям региона дана рекомендация заранее позаботиться о том, чтобы обеспечить население водой.

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