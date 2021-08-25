Шесть новых лесных пожаров выявили в Тюменской области за сутки

За последние сутки в Тюменской области возникло шесть новых лесных пожаров. Площадь горения составила 68,9 га.

На территории региона действует особый противопожарный режим. Всего в регионе действуют десять лесных пожаров. Кроме того, в региональном оперативном штабе сообщили об обнаружении трех ландшафтных пожаров площадью 37,15 га. Об этом пишет Megatyumen.ru.

За сутки удалось ликвидировать семь лесных пожаров общей площадью 71,8 га.

В течение нескольких дней жители Тюмени жаловались на смог и дым. Причиной задымления стали лесные пожары на территории региона, а также в Курганской области. В районе ТЭЦ-2 в Тюмени выявлен торфяной пожар.