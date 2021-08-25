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В Волгограде обнаружили массовое захоронение собак

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В Волгограде на пустыре зооактивисты обнаружили массовое захоронение собак, передает 25 августа «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что мертвых животных нашли на поле в Ворошиловском районе города. На трупах находились бирки, служащие для маркировки уличных зверей. Возле тел собак на пустыре нашли пакеты с материалами для операций по стерилизации, а также флаконы от ветеринарных препаратов и препаратов для наркоза, а также пеленки и перчатки, используемые во время проведения операций.

Зоозащитники предполагают, что к гибели животных причастна городская служба отлова и содержания безнадзорных животных — муниципальное бюджетное учреждение «Северное».

При этом в службе отлова указали на то, что участок, где были найдены трупы, не относится к владениям учреждения. Кроме того, в МБУ рассказали, что при работе с бездомными животными составляются акты по случаю прибытия или убытия собак, а также в случае их естественной смерти. Если животное гибнет, его не хоронят, а кремируют на территории базы учреждения, объяснили в службе отлова.

В настоящий момент МБУ «Северное» совместно с региональным комитетом ветеринарии проводят мероприятия по выяснению обстоятельств захоронения собак с бирками.

Накануне сообщалось, что в подмосковном конном клубе «Гвардия» обнаружили «собачий концлагерь». На территории очевидцы замечали истощенных и замученных собак, а после этого мертвых животных местные жители находили по округе. Общественники рассказали, что собаки содержатся без еды, воды и надлежащего ухода.

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