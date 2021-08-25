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В Белом доме заявили об эвакуации из Афганистана 19 тыс. человек за сутки

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США и их союзники эвакуировали из Афганистана за сутки 19 тыс. человек. Об этом в среду, 25 августа, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Девятнадцать тысяч человек были эвакуированы из Афганистана за 24 часа. С 14 августа мы эвакуировали 82,3 тыс. человек и 87,9 тыс. с июля», — написал он на своей странице в Twitter.

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Ранее в тот же день президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами. В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны. По словам Салливана, в США полагают, что до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, желающих покинуть эту страну. Вашингтон перевыполняет план по темпам вывоза граждан из Афганистана.

В тот же день талибы (движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в РФ) обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

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