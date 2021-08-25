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Лавров указал на главный вывод для США после Афганистана

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главный вывод, который надо сделать США после вывода войск из Афганистана — «не надо никого учить жизни». Такое заявление министр сделал в среду, 25 августа, на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.

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Лавров призвал каждого заниматься своими проблемами, которых, по его словам, достаточно в каждой стране.

«Вывод самый главный: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и Ираке, и в Афганистане, как американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцы», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что после действий американцев в вышеуказанных странах в мире возросла террористическая угроза, а также увеличился объем наркотрафика и усилились миграционные проблемы в ЕС.

«Не надо вмешиваться в чужие дела. Не надо применять силу в нарушение Устава ООН», — заключил министр.

Ранее в этот же день Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана.

Как сообщил корреспондент «Известий», три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными для эвакуации российских граждан из Кабула. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке беженцев значатся 511 человек.

Официальный представитель талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в этот же день объявил о планах запретить эвакуацию из Кабула, покинуть страну можно будет не позднее 31 августа.

Накануне Путин заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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