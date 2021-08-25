Президент России Владимир Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха. На эту тему глава государства высказался в среду, 25 августа, на встрече с представителями общественности, посвященной школьному образованию.

«Первое, о чем вы сказали, — это перепрофилирование организаций, которые занимаются детским летним отдыхом. После трагедий, о которых знает вся страна, тоже знаете об этом, мною были даны поручения осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций», — заявил российский лидер.

Путин согласился с тем, это дополнительная нагрузка, но неизбежная. Президент подчеркнул, что нужно точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей.

По мнению главы государства, такая работа должна происходить в нормальном режиме без необоснованной нагрузки на организации.

«<…> Также и просто безосновательное перепрофилирование является недопустимым. Обещаю, что мы этим займемся», — подчеркнул он.

После встречи с общественностью Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования.

11 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о возможности создать в России детские лагеря, которые будут функционировать круглый год.

Ранее, 21 апреля, в послании Федеральному собранию глава государства предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря, сделав таким образом детский оздоровительный отдых максимально доступным.

С 25 мая в России стартовала программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря. Родители могут купить путевки в лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир».

В начале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 4,5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.