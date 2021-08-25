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В МИЦ «Известия» обсудят социальную поддержку в период пандемии

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26 августа в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссия на тему «Меры поддержки населения в период пандемии: российский и зарубежный опыт».

Как COVID-19 повлиял на социальную политику разных стран; какие новые практики социальной поддержки появились во время пандемии; стратегия какой страны стала наиболее эффективной, расскажут:

  • Владислав Онищенко, президент Центра стратегических инициатив (онлайн);
  • Михаил Алашкевич, старший вице-президент «ВЭБ.РФ»;
  • Алексей Ульянов, начальник отдела экономических аспектов социального страхования и социальной защиты Министерства экономического развития России;
  • Виктория Павлюшина, руководитель направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических инициатив;
  • представитель Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно! Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru и на YouTube-канале ЦСР.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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