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Меркель высказалась за продолжение диалога с РФ по ситуации в Афганистане

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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продолжение диалога с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Афганистане. Об этом политик сообщила в среду, 25 августа, выступая с правительственным заявлением в парламенте ФРГ.

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«В ЕС, НАТО и G7 консультации уже начались, я говорила об этом и с президентом Путиным. Этот диалог должен быть продолжен», — заявила Меркель.

Канцлер отметила, что ситуация в Афганистане очень сложная.

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане сейчас — это плачевная реальность, с которой приходится иметь дело, добавила Меркель.

«Наша цель — сохранить как можно больше из того, что мы достигли», — указала политик.

По ее словам, переговоры придется вести и с «Талибаном». Как именно это делать, необходимо решать в тесном согласовании с партнерами внутри НАТО и ЕС и другими участниками международных отношений.

Меркель также сообщила, что закрытие воздушного моста с Кабулом через несколько дней не означает, что усилия по эвакуации граждан ФРГ прекратятся.

«Приоритетом для нас является эвакуация немецких граждан, цифры все время меняются, большая часть уже эвакуированы», — заключила глава ФРГ.

Ранее в этот день сообщалось, что «Талибан» ограничил доступ афганцев в аэропорт Кабула. Боевики установили контрольно-пропускной пункт в 5 км от северных ворот кабульского аэропорта, где в последние дни собиралось большое число афганцев, надеющихся покинуть страну.

Накануне официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» запретит эвакуацию из Кабула, покинуть страну, по его словам, можно будет не позднее 31 августа. Он также добавил, что талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранных граждан.

23 августа сообщалось, что талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода военнослужащих США , которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

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