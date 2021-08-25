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СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней девочки

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В Тюмени проводятся следственные действия в отношении 40-летнего местного жителя, который может быть причастен к убийству 8-летней девочки. Об этом 25 августа сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

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У следствия есть достаточные основания полагать, что мужчина причастен к смерти ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области», — говорится в опубликованном сообщении.

Девочка 30 июня ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». По решению председателя СК России Александра Бастрыкина его материалы переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

19 августа тело девочки обнаружили в Тюмени. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором лежал мертвый ребенок.

Как предположили волонтеры, тело могли подкинуть к участку 3–4 дня назад после завершения поисковых операций на данной территории. Эту версию отрабатывают криминалисты.

В СК РФ в среду, 25 августа, добавили, что продолжается расследование фактов исчезновения восьми детей в Тюменской области, которые начали пропадать в 1997 году.

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