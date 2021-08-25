Два человека пострадали в ДТП с лосем на территории Ижевска

ГИБДД проводит проверку по факту аварии с участием лося на окраине Ижевска. Два человека получили травмы.

ДТП произошло вечером 24 августа в районе Сельхозвыставки. По данным правоохранительных органов, лось вышел на проезжую часть в районе садовых массивов на улице Выставочной. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В животное врезались автомобили Lada Largus и Skoda Yeti.

Травмы получили 51-летний водитель иномарки и его 41-летняя пассажирка.

26 июля в Завьяловском районе Удмуртии 31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в лося, который внезапно выскочил на дорогу. Смертельные травмы получила 30-летняя пассажирка. Автомобилист был госпитализирован.