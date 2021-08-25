Лавров заявил о подчинении украинских властей радикальным идеям

Нынешние украинские власти полностью подчинены радикальным идеям, заявил 25 августа глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Нынешняя украинская власть полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, которые принимаются на Украине. Это закон об образовании, закон о языках, о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой государственной политики коренного периода», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Он подчеркнул, что власти выкорчевывают всё, что требуют от них Минские договоренности. По словам Лаврова, украинские власти «просто не хотят их выполнять». Эти законы, указал министр, уже не позволяют Киеву выполнить часть договоренностей, в том числе по особому статусу Донбасса, соответствующий закон был принят Верховной радой в 2014 году, но неоднократно продлевался и так и не вступил в действие.

Глава российского МИДа также назвал «непонятным» режим в Киеве и отметил, что НАТО неверно понимает солидарность с Киевом.

«Те, кто хочет поддерживать вот этот вот режим непонятный в Киеве, они должны уже продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре [о Крыме]. Но это тупиковый путь. Все это понимают, но вот эта солидарность, которая была проявлена членами НАТО и ЕС на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль (имеется в виду саммит «Крымская платформа». — Ред.), она, конечно, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность», — сказал Лавров.

Так, 1 июля Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины, внесенный президентом страны 18 мая. На внеочередном заседании данное решение поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Русские в закон о коренных народах Украины не включены.

Ранее, 23 августа, глава непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своей статье об истории Донбасса и причинах конфликта на юго-востоке Украины написал, что отправной точкой для самоидентификации региона стали события в стране в 2013–2014 годах. Также он подчеркнул, что жителям Донбасса всегда была чужда радикальность майдана и чиновников, которые затем пришли к власти в Киеве.

В тот же день полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев блокирует работу политической подгруппы, потому что стремится не к дипломатическому, а к силовому решению конфликта в Донбассе.

Между тем накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет завершить конфликт в Донбассе, однако считает, что данный вопрос не решить путем голосования в парламенте.

5 августа он призвал жителей Донбасса, считающих себя русскими, уезжать в Россию. По его словам, такие люди совершают большую ошибку, оставаясь жить в регионе. В то же время, по словам украинского лидера, жители Донбасса, считающие себя украинцами, не должны покидать его территорию.

На такое заявление украинского президента ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, вместо того чтобы объединять Украину и ее многонациональный народ, Зеленский кидает в людей камень раздора.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.