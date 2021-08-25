Жители Татарстана лишились свыше 500 млн рублей из-за мошенников

С начала 2021 года мошенники похитили свыше 500 млн рублей у жителей Татарстана. Часть ущерба удалось возместить потерпевшим.

По словам врио заместителя начальника главного следственного управления МВД по Республике Татарстан Марины Шнитенковой, ущерб оценивался по раскрытым и нераскрытым преступлениям. Наибольший ущерб по уголовному делу составил 18 млн рублей. Материалы уже переданы в суд, ущерб возмещен. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Шнитенкова отметила, что в основном мошенничество не имеет географической привязки. Злоумышленники могут общаться с потерпевшими дистанционно из других регионов или из-за границы.

24 августа житель Тамбова пострадал в результате телефонного мошенничества. Мужчине поступил звонок от человека, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на счета тамбовчанина якобы производится атака, и предложил перечислить накопления на «безопасные счета».