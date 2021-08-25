Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России

Прогноз ситуации с коронавирусом в России может быть улучшен, если граждане страны будут активнее прививаться. Об этом в среду, 25 августа, заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

Ведомство ранее дало свой прогноз по ситуации с коронавирусом на второе полугодие 2021 года с учетом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах в 2020 году и первой половине 2021 года.

Так, исходя из текста отчета Счетной палаты РФ, ведомство спрогнозировало более 3,9 млн заболевших, из которых 784,9 тыс. будет госпитализировано.

Кроме того, Счетная палата РФ оценила финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с COVID-19 на второе полугодие 2021 года в 111,4 млрд рублей.

Накануне главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

По мнению эпидемиологов, для формирования устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

В тот же день специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19. По их словам, в странах, где такой иммунитет уже появился, число заболевших может увеличиваться только из-за новых штаммов. Но и в этом случае привитые граждане будут переносить болезнь легче, чем непривитые.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

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