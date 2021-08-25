Прокуратура начала проверку по факту мора рыбы в Орловской области

Гражданские активисты обнаружили массовый мор рыбы в поселке Кромы в Орловской области. Прокуратура проведет проверку по факту бедствия.

По данным очевидцев, на реке Крома, которая впадает в Оку, обнаружено большое количество мертвой рыбы. В социальных сетях активисты предположили, что причиной мора мог стать сброс с какого-либо предприятия. Участники «Граждан Орла» отметили, что ниже по течению находятся водозаборные сооружения.

Прокуратура начала проверку по факту мора рыбы. Специалисты контролирующих органов взяли пробы почвы, воды и биологических ресурсов. Также оценивается размер причиненного ущерба. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

По факту произошедшего будут приняты меры прокурорского реагирования.

В середине августа о гибели рыб и уток сообщили жители Песочни. По словам очевидцев, в местном пруду также исчезли лягушки.