Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках VI Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке.

Антон Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио бесценный опыт в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности при проведении международных мероприятий.

«Япония — стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог «Россия–Япония», — отметил Антон Кобяков.

«Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации — провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021», — сообщил Тоёхиса Кодзуки.

Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе «Олимпиец» в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдет в новом формате — матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм.