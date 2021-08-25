Глава МИД Австрии назвал Россию частью европейской реальности

Россия есть и будет частью европейской реальности, заявил в среду, 25 августа, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Можно сказать, что Россия знает нас, а мы знаем Россию. Надо отметить, что наши исторически сложившиеся отношения в последнее время подвергались очень серьезным испытаниям. Даже если мы стоим на противоположных берегах реки, то мост между нами не будет разрушен. Россия есть и будет частью европейской реальности», — сказал он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Шалленберг указал на то, что Россия является самым большим географическим соседом, поэтому сотрудничество во многих сферах вполне логично.

Он отметил, что отношения между ЕС и РФ достигли «низшей точки». Вместе с этим Вена намерена продолжить поддерживать диалог с Москвой.

«Нельзя забывать, что Европейский союз с большим отрывом является самым важным торговым партнером России. Тем важнее, что мы и впредь будем поддерживать диалог», — добавил глава МИД Австрии.

В свою очередь, Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС. Он отметил, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя.

В среду Лавров совершает рабочий визит в Австрию. Уже состоялась его встреча с Шалленбергом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд ключевых вопросов двусторонней повестки дня, а также международную проблематику.

23 августа Лавров заявлял, что РФ всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с Евросоюзом. По его словам, теперь европейской стороне предстоит ответить, что они думают о сотрудничестве.

Глава российского МИДа также намерен посетить с рабочим визитом Италию и Австрию.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.