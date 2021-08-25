Минобороны Афганистана возглавил бывший заключенный «Гуантанамо»

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) назначило исполняющим обязанности министра обороны Афганистана Абдул-Каюма Закира, который ранее отбывал заключение в американской тюрьме «Гуантанамо» на Кубе. Об этом в среду, 25 августа, сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, Закир руководил крупными военными операциями талибов. Его задержали американские военные после начала операции в Афганистане в 2001 году и заключили в тюрьму на авиабазе Баграм, после чего переместили в «Гуантанамо».

Отмечается, что после освобождения Закир вновь примкнул к движению.

Накануне сообщалось, что руководство «Талибана» планирует сформировать совет, чтобы управлять страной, а также о намерении талибов включить в него некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.

Указывалось, что тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов. сын основателя движения муллы Омара Моулави Якуб, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани. Отмечалось, что семь кандидатур в совет уже согласованы.

21 августа талибы анонсировали представление новой системы управления Афганистаном. Отмечалось, что новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения. Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани сообщил, что боевики движения ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани.

Помимо этого представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая Конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.