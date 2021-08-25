Эксперт оценила акцию ГИБДД «Дорхэнгер безопасности»

ГИБДД последние 12 лет выстраивает планомерную информационную кампанию по профилактике безопасности дорожного движения, метод развешивания табличек на припаркованные автомобили также пойдет в копилку формирования культуры движения. Такое мнение в среду, 25 августа, выразила президент экспертного центра «Движение без опасности», член Общественной палаты России Наталья Агре.

По словам эксперта, в текущем году наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием как детей-пешеходов, так и детей-пассажиров, поэтому ГИБДД подключает сейчас абсолютно все ресурсы и любые идеи, которые обращали бы внимание населения на то, каким образом нужно вести себя на дороге и обеспечить безопасность.

«Полагаю, что и этот метод развешивания информационных табличек на дверные ручки припаркованных автомобилей тоже пойдет в копилку формирования культуры движения. Очень надеюсь, что водители действительно обратят на это внимание, потому что самое страшное, что может произойти — это потеря ребенка в аварии. Мне кажется, что сейчас водителям всех транспортных средств нужно максимально внимательно относится к вождению. Я в данном случае даже не говорю о снижении скорости, а о том, что глаза нужно держать на дороге», — сказала Агре в беседе с «Известиями».

По ее мнению, автомобилисты нарушают ПДД, отвлекаясь на смартфоны, в то время как «эти секунды на скорости даже 5 км/час стоят жизней детей»

«Главный посыл водителям — быть максимально внимательными в управлении и не отводить глаза от дороги», — подчеркнула эксперт.

Ранее в среду стало известно, что ГИБДД Северо-Восточного округа провела акцию «Дорхэнгер безопасности»: сотрудники службы прикрепили к ручкам припаркованных автомобилей напоминания о важности соблюдения безопасности на дорогах.

18 августа Госавтоинспекция проанализировала и выявила самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года. Среди нарушений, ставших сопутствующими причинами аварий с тяжелыми последствиями, оказались несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.