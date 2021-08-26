Дорожная карма: чего ждать от борьбы Ферстаппена и Хэмилтона в Спа

Ближайшие две гонки в календаре «Формулы-1» — в Бельгии 29 августа и в Нидерландах 5 сентября — определят ход всей второй половины сезона. Главным действующим лицом в них будет Макс Ферстаппен, которого наверняка будет поддерживать большая часть болельщиков на трибунах. Вплоть до начала июля пилот «Ред Булла» уверенно лидировал в чемпионате, но всего два неудачных старта, и он уже в роли догоняющего. В Спа и Зандфорте Максу критически важно нанести ответный удар вырвавшемуся вперед Льюису Хэмилтону. Иначе сезон, который так хорошо начинался для Ферстаппена, может стать для голландца годом упущенных возможностей. Хэмилтон выиграл всего одну гонку из последних семи, но в этом году главная фишка Льюиса — стабильность.

Криминальная сага

Спа — одна из самых скоростных и опасных трасс в Королевской серии. Кроме того, она славится непредсказуемой погодой. Несколько раз во время серьезных заездов здесь в одной части трека шел дождь, а в другой был сухой асфальт. Сейчас все автоспортивные издания заполнены предупреждениями ветеранов «Формулы-1» о том, как опасна на «Гран-при Бельгии» жесткая контактная борьба. У всех до сих пор перед глазами бескомпромиссное сражение Ферстаппена и Хэмилтона в Сильверстоуне. Но сейчас подобная неуступчивость может привести к самым печальным последствиям. Так что лидеры нынешнего чемпионата, несмотря на всю жажду победы, должны соизмерять риски.

Всего два года назад в Спа во время гонки в «Формуле-2» погиб в аварии французский гонщик Антуан Юбер, а эквадорец Хуан Мануэль Корреа получил тяжелейшие травмы. Вообще, над всем бельгийским автодромом в последние время буквально висит проклятие. В прошлом году он чуть не разорился, в этом — столкнулся с огромными проблемами из-за наводнения в регионе. А две недели назад ревнивый муж застрелил директора трассы Натали Майе.

Несмотря на все эти печальные события, трек в Спа остается одним из самых любимых для гонщиков, и многие из них ждут «Гран-при Бельгии» с большим нетерпением.

Новая схватка

В прошлом году Хэмилтон победил в Спа без лишних приключений, но в целом за шесть лет доминирования «Мерседеса» в «Формуле-1» Льюис становился в Бельгии первым лишь трижды, хотя неизменно доезжал до финиша и входил в Топ-3. Это дает определенную надежду Ферстаппену, перед которым стоит очень непростая дилемма. С одной стороны, кровь из носу необходимо победить — это важно и для возвращения уверенности в своих силах, и для давления на «Мерседес». С другой — надо быть очень осторожным, потому что еще одна гонка вне подиума окончательно перечеркнет все подвиги Макса в первой половине сезона. С этой точки зрения Хэмилтону намного проще — он лидирует в чемпионате, и за его плечами колоссальный опыт.

— Борьба Хэмилтона и Ферстаппена и так бескомпромиссная, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный конструктор Marussia Игорь Ермилин. — Их задача — выиграть чемпионат мира, поэтому они всегда борются на пределе своих возможностей. У них нет вариантов, которые зависят от медленной, быстрой или опасной трассы. Они будут использовать максимальные возможности для того, чтобы быть первыми. Если в «Мерседесе» перестали модернизировать машины, как они сами заявляли, то тогда у «Ред Булл» будет небольшое преимущество. Они продолжают обновлять свои болиды. Возможно, в «РБ» больше подготовили каких-то элементов.

Важным фактором на «Гран-при Бельгии» могут стать технические новинки, которые команды наверняка приготовили за время каникул. В нынешнем сезоне у «Мерседеса» нет прежнего преимущества перед конкурентами. И вроде бы немцы много раз подчеркивали, что все их усилия сейчас направлены на машину для будущего года. Но «Серебряные стрелы» уже столько раз удивляли соперников и болельщиков, что с их стороны нельзя исключать никаких сюрпризов. Впрочем, как и со стороны других команд. Единственное, что можно сказать наверняка: «Хасс», за который выступает Никита Мазепин, останется беспросветным аутсайдером. И интрига здесь только в том, удастся ли россиянину навязать борьбу своему напарнику Мику Шумахеру.

— Никита потихонечку тоже совершенствуется, но Мик Шумахер немного о быстрее адаптировался к ряду вещей, — продолжил Игорь Ермилин. — Все еще впереди. Сейчас надо набраться опыта, ознакомиться с трассами, которые им раньше не встречались в гоночных сериях и войти в мир «Формулы-1», чтобы максимально подготовиться к следующему сезону, в котором у всех будут другие автомобили. Там расстановка сил может измениться, и тогда они могут уже приблизиться к борьбе, если их машина будет конкурентной. В этом сезоне их машина недорабатывалась, она прошлого года. У них своя задача, своя гонка, поэтому в этом соперничестве пока у Шумахера есть некое преимущество перед партнером по команде, но все может измениться.

Сам Никита Мазепин перед стартом рассказал, что в летнюю паузу занимался своим образованием.

— Летний перерыв прошел очень хорошо. К сожалению, трех недель никогда не хватает, чтобы полностью отключиться. Мне пришлось сдавать экзамены, чтобы в сентябре поступить в университет. В «Формуле-1» длинный сезон, и нужно время, чтобы как следует подготовиться к вызову, который ожидает тебя во второй половине года. Я сосредоточился на учебе, а также путешествовал в горах на квадроцикле, сфокусировался на том, что мне нравится. Последние полторы недели я тренировался, так что я готов, — приводит слова российского пилота пресс-служба «Хаас».

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.