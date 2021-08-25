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Свыше 500 млн рублей направили на ремонт школ в Удмуртии

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Удмуртия в 2021 году направила свыше 500 млн рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В регионе удалось отремонтировать крыши 84 учреждений, 152 системы теплоснабжения, 96 систем водоснабжения, а также 41 систему освещения и 58 систем водоотведения. Об этом сообщает Udm-info.ru. Кроме того, часть средств направили на благоустройство.

К началу учебного года подготовлены все школы, об этом сообщили в министерстве образования республики. Руководители учреждений устранили все нарушения, которые были выявлены в ходе проверок Роспотребнадзора.

Всего в Удмуртии работают 580 школ. Они примут почти 190,9 тыс. детей.

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