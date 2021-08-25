Песков оценил влияние единовременных выплат на уровень инфляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 25 августа, прокомментировал вопрос о влиянии единовременных выплат пенсионерам на уровень инфляции.

«Действительно, некоторые аналитики говорят о возможности того, что это подстегнет инфляцию. Но есть аргументированная позиция других аналитиков, которые считают, что это не приведет к росту инфляционных тенденций», — заявил он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что принимаемых мер достаточно для обеспечения макроэкономической стабильности.

22 августа президент России Владимир Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты коснутся всех пенсионеров, в том числе и работающих.

24 августа Путин подписал указ о единовременной выплате. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

27 июля Владимир Путин заявил, что восстановление мировой экономики продолжается высокими темпами, однако это также связано с инфляционными рисками. По словам президента, восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая «пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры».

Глава государства подчеркнул, что правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования, и отметил, что все предпринимаемые действия выверены и скоординированы.