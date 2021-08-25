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В Москве оценили позицию Анкары по «Крымской платформе»

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Москва не приемлет позицию Анкары по саммиту «Крымская платформа», заявил в среду, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским ранее отмечал, что республика «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу».

«Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы готовы дальше разъяснять турецким коллегам реальное положение дел с этим российским регионом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер.

«Причем не просто декларативный, а который основывается на прочном фундаменте. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. Крымский вопрос — одно из таких разногласий», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва готова поддерживать диалог и разъяснять заблуждения, которым предаются многие страны.

«Конечно, это мероприятие в Киеве [«Крымская платформа»] до сих пор носит такой декларативный характер и не имеет какого-то осязаемого продолжения. Но даже этот декларативный характер носит недружественный тон в отношении нашей страны, что, конечно, нами фиксируется, и соответствующие выводы мы для себя делаем», — объяснил он.

Форум «Крымская платформа» состоялся в Киеве по инициативе украинской стороны 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в так называемой «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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