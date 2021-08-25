Домашний арест экс-мэру Томска Кляйну продлили на три месяца

Советский районный суд Томска продлил домашний арест отстраненному от должности мэру Ивану Кляйну на три месяца.

Напомним, в феврале 2021 года он был госпитализирован в клинику НИИ онкологии и прооперирован, в апреле перенес еще одну операцию. В начале марта суд изменил Кляйну меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как сообщает РИА «Томск», на заседании суда в среду, 25 августа, прокурор сообщил, что необходимое лечение ранее прооперированному Кляйну оказывается в полном объеме, а разрешение прогулок существенно осложнит отслеживание соблюдения наложенных на него ограничений, из-за чего изменение меры пресечения является необоснованным.

Кляйна задержали на рабочем месте по делу о превышении должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Следственный комитет РФ тогда заявил, что расследование связано с возможным покровительством, оказанным Кляйном, компании «Томское пиво», акционером которой он является. На следующий день Кировский районный суд города арестовал его. 18 ноября Кляйна отстранили от должности мэра Томска. В том же месяце против него возбудили еще одно дело — уже о незаконном предпринимательстве.

По данным следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах дочери, дал приказ начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска передать ей земельный участок без проведения торгов. Договор купли-продажи был заключен по цене ниже рыночной стоимости.