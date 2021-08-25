Прямой эфир
Спорт
Пловчиха Шабалина принесла сборной ПКР первое золото Паралимпиады
Мир
Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране
Мир
Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
Экономика
Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Политика
Россия пригласила международных наблюдателей следить за выборами в Госдуму
Политика
Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

Тела двух пропавших подростков нашли в реке в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели обнаружили тела юноши и девушки, которые пропали в Татарстане в ночь с 21 на 22 августа. Молодые люди пытались отправиться в «путешествие».

По данным следствия, 17-летний парень и 16-летняя девушка находились в компании знакомых на берегу реки Кама в Елабуге 21 августа. Пара решила прокатиться на надувной лодке с мотором, после этого молодых людей никто не видел. По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело.

В поисковой операции задействовали порядка 70 человек и 18 единиц техники. Рано утром 25 августа поступило сообщение об обнаружении тела девушки вблизи села Танайка. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Позже водолазам удалось найти тело юноши. Об этом пишет InKazan.ru.

Специалисты установят, что стало причиной гибели несовершеннолетних.

23 августа сообщалось о гибели двух человек в автомобиле при пересечении горной реки в Бурятии. На машине «Урал» перемещалась группа родственников, пятерым удалось забраться на крышу транспортного средства. Внутри салона остались женщина и семилетняя девочка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021