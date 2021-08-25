Тела двух пропавших подростков нашли в реке в Татарстане

Спасатели обнаружили тела юноши и девушки, которые пропали в Татарстане в ночь с 21 на 22 августа. Молодые люди пытались отправиться в «путешествие».

По данным следствия, 17-летний парень и 16-летняя девушка находились в компании знакомых на берегу реки Кама в Елабуге 21 августа. Пара решила прокатиться на надувной лодке с мотором, после этого молодых людей никто не видел. По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело.

В поисковой операции задействовали порядка 70 человек и 18 единиц техники. Рано утром 25 августа поступило сообщение об обнаружении тела девушки вблизи села Танайка. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Позже водолазам удалось найти тело юноши. Об этом пишет InKazan.ru.

Специалисты установят, что стало причиной гибели несовершеннолетних.

23 августа сообщалось о гибели двух человек в автомобиле при пересечении горной реки в Бурятии. На машине «Урал» перемещалась группа родственников, пятерым удалось забраться на крышу транспортного средства. Внутри салона остались женщина и семилетняя девочка.