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Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились усилить координацию стран по ситуации с захватом власти движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 25 августа сообщает Центральное Телевидение Китая.

«Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества», — приводит телеканал слова Си Цзиньпина.

По данным Центрального телевидения Китая, Путин согласился с предложением китайского коллеги.

Новость дополняется.

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