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Александр Петров стал лидером рейтинга главных молодых актеров России

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Актер Александр Петров возглавил рейтинг главных молодых актеров России по версии профильных изданий «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру». Об этом 25 августа сообщили составители рейтинга.

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Отмечается, что картины с участием Петрова россияне посещали чаще всего. На втором месте — актер Милош Бикович, на третьем — Кирилл Нагиев.

Актеров оценивали по количеству проектов, главных ролей, числу наград на фестивалях, а также по кассовым сборам фильмов с их участием. Также учитывалось попадание картин с актерами в рейтинг телеканалов.

«Главным актером в возрасте до 35 лет включительно в российской индустрии все еще остается Александр Петров. <…> Именно Петров может похвастать самой внушительной посещаемостью своих картин среди всех участников топа и впечатляющей востребованностью своих проектов онлайн. Он чаще всех играет главные роли и активно участвует в рекламных кампаниях», — рассказали составители списка.

Занявший вторую строчку Бикович стал лидеров по показателю онлайн-просмотров фильмов с его участием. Попадание актера в рейтинг обеспечили его роли в фильмах «Холоп» и «Отель Белград».

Кирилл Нагиев в список попал благодаря ролям в фильме «Холоп», «Марафон желаний» и ряду сериалов.

В десятку главных российских молодых актеров также попали Павел Прилучный, Юрий Борисов, Виктор Хориняк и Иван Янковский.

Для составления рейтинга использовались данные фильмов, выходивших с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года, которые собрали в прокате более 10 млн рублей, а также данные сериалов за это же время.

В декабре 2020 года россияне назвали лучших зарубежных и отечественных актеров за последнее десятилетие. Так, Леонардо Ди Каприо возглавил рейтинг лучших актеров за рубежом. На втором месте оказался Джонни Депп. Также участники опроса отметили Роберта Дауни-младшего, Брэда Питта и Джеки Чана.

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